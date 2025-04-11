Частина мешканців Київської області у суботу, 12 квітня 2025 року, залишиться без електроенергії, адже діятимуть графіки відключення світла.

ДТЕК попередив про графіки відключення світла, які будуть застосовуватися в Київській області у суботу, 12 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Загалом по Україні наразі спостерігається високий рівень споживання електроенергії через холодну погоду, а також високу хмарність, яка перешкоджає ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Крім того, через сніг і сильні пориви вітру в кількох десятках населених пунктів у різних регіонах відбулися аварії в мережі, тож енергетикам довелося проводити термінові ремонтні роботи.

При цьому ДТЕК попереджає, що в суботу, 13 квітня, в Київській області діятимуть локальні графіки відключення світла з метою проведення профілактичних робіт, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти уникнути аварій у майбутньому, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в межах Вороньківської територіальної громади у суботу без електроенергії із 8:30 до 20:00 залишаться мешканці села Старе по вулицях Перемоги, Польовій, Шевченка, Садовій, а також у провулку Шевченка.

Крім того, ДТЕК запроваджує графіки відключення світла на 12 квітня в селі Красилівка Броварського району Київської області. Знеструмлення відбудеться з 10:00 до 17:00.

В "Укренерго" також відзначають, що українцям рекомендується не вмикати з 8:00 до 21:00 одразу кілька потужних електроприладів, аби не перенавантажувати мережу.

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