Часть жителей Киевской области в субботу, 12 апреля 2025 года, останется без электроэнергии, ведь будут действовать графики отключения света.

ДТЭК предупредил о графиках отключения света, которые будут применяться в Киевской области в субботу, 12 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В целом по Украине наблюдается высокий уровень потребления электроэнергии из-за холодной погоды, а также высокой облачности, которая препятствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

Кроме того, из-за снега и сильных порывов ветра в нескольких десятках населенных пунктов в разных регионах произошли аварии в сети, поэтому энергетикам пришлось проводить срочные ремонтные работы.

При этом ДТЭК предупреждает, что в субботу, 13 апреля, в Киевской области будут действовать локальные графики отключения света с целью проведения профилактических работ, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь избежать аварий в будущем, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в пределах Вороньковской территориальной общины в субботу без электроэнергии с 8:30 до 20:00 останутся жители села Старое по улицам Победы, Полевой, Шевченко, Садовой, а также в переулке Шевченко.

Кроме того, ДТЭК вводит графики отключения света на 12 апреля в селе Красиловка Броварского района Киевской области. Обесточение состоится с 10:00 до 17:00.

В "Укрэнерго" также отмечают, что украинцам рекомендуется не включать с 8:00 до 21:00 сразу несколько мощных электроприборов, чтобы не перегружать сеть.

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