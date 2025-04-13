В Київській області відключення газу планують на доволі тривалий термін, тому місцевим варто підготуватися.

Відключення газу в Київській області з 14 по 20 квітня відбудеться через планові роботи на мережах, повідомляє Politeka.

Як повідомляють працівники філії "Газмережі", це необхідна міра для забезпечення стабільного постачання в майбутньому.Тимчасо газопостачання не буде у двох районах і на час проведення ремонту - споживачам доведеться стикнутися із деякими незручностями.

Відключення газу в Київській області з 14 по 20 квітня передбачають короткочасні перебої з газопостачанням, для мешканців села Шкарівка, що входить до Білоцерківського відділення. Там ремонт почнеться з 08:00 понеділка та триватиме до 17:00 середи. Споживачів просять бути уважними й перекрити крани на опусках перед усіма приладами до завершення робіт.

Інші жителі регіону також повинні бути готовими до тимчасових незручностей. Так, з понеділка до п'ятниці роботи на проводі високого тиску торкнуться села Велика Снітинка, яке знаходиться в обслуговуванні Васильківського відділення. Там теж важливо перекрити крани перед всіма приладами.

Працівники компанії наголошують, що це вимушені кроки для того, аби уникнути майбутніх проблем із постачанням блакитного палива.Після завершення робіт вони поступово відновлять розподіл.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.