Отключение газа в Киевской области с 14 по 20 апреля произойдет из-за плановых работ на сетях, сообщает Politeka.

Как сообщают работники филиала "Газсети", это необходимая мера для обеспечения стабильной поставки в будущем. Временно газоснабжения не будет в двух районах и на время проведения ремонта – потребителям придется столкнуться с некоторыми неудобствами.

Отключение газа в Киевской области с 14 по 20 апреля предусматривают кратковременные перебои с газоснабжением для жителей села Шкаровка, входящего в Белоцерковское отделение. Там ремонт начнется с 08:00 понедельника и продлится до 17:00. Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны на опусках перед всеми приборами до завершения работ.

Другие жители региона также должны быть готовы к временным неудобствам. Так, с понедельника по пятницу работы на проводе высокого давления коснутся села Большая Снитинка, которое находится в обслуживании Васильковского отделения. Там тоже важно перекрыть краны перед всеми приборами.

Работники компании отмечают, что это вынужденные шаги для того, чтобы избежать будущих проблем со снабжением голубым топливом. После завершения работ они постепенно возобновят распределение.

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