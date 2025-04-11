Безкоштовне житло для переселенців у Києві можна отримати через державні програми та онлайн-сервіси, які допомагають знайти тимчасовий прихисток у столиці.

Безкоштовне житло для переселенців у Києві стало важливою опорою для людей, які змушені були покинути свої домівки через війну, передає Politeka.

Одним з основних шляхів є звернення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), де ВПО можуть зареєструвати своє місце проживання та подати заявку на розміщення. Особливу увагу приділяють вразливим категоріям населення: пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям, жінкам з дітьми та вагітним. Таким заявникам зазвичай надають місця в гуртожитках, комунальних установах чи соціальних центрах.

Крім того, ефективним інструментом залишається платформа «Прихисток», яка містить актуальні оголошення про вільне приміщенні від волонтерів та власників. Користувачі можуть обрати варіанти за регіоном, складом родини та іншими параметрами. Для швидкої консультації цілодобово діє гаряча лінія 0 (800) 332-238, де можна отримати допомогу з оформленням.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Києві — це реальна можливість отримати дах над головою завдяки підтримці держави та небайдужих громадян.

Важливо пам’ятати, що кількість місць обмежена, тому радимо не зволікати з подачею заявки. Актуальну інформацію щодо помешкань слід регулярно перевіряти, адже пропозиції постійно оновлюються.

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