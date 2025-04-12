Гостям та мешканцям міста, які шукають, де зняти квартиру в Києві подобово, є кілька варіантів.

Зняти квартиру в Києві подобово можна як в центральних локаціях, так і в спальних районах, повідомляє Politeka.

Ми зібрали для вас кілька цікавих помешкань:

На вулиці Ревуцького, 40 є видове житло на озеро. Розташоване за 11 км від Батьківщини-Матері, з кондиціонером та балконом. Апартаменти включають спальню, ванну кімнату, а також телевізор. Гості можуть користуватися кухнею. Ціна цього варіанту – 1260 гривень для одного гостя.

DayFlat Apartments Maidan Area

Ці апартаменти, що знаходяться всього за 2 хвилини ходьби від станції метро "Майдан Незалежності", стануть чудовим вибором для тих, кому часто потрібно бути в центрі столиці. Звідси до головних визначних пам'яток рукою подати: Володимирський собор, Національний заповідник "Софія Київська", ну і звісно Хрещатик.

Зняти квартиру в Києві подобово саме тут - чудовий варіант, адже з житла відкривається гарний вид на місто. Апартаменти обладнані кондиціонером, телевізором та холодильником. Ціна – 1548 гривень для двох осіб.

Ідеальний варіант - це однокімнатне житло, яке знаходиться за кілька кілометрів від Залізничного вокзалу. Є все необхідне для комфортного перебування: кондиціонер, балкон, Wi-Fi, а також кухня з холодильником і мікрохвильовою піччю.

Для гостей також є пральна машина та ванна кімната з усім необхідним. Вартість складає 794 гривні для однієї особи та 882 гривні для двох.

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