Гостям и жителям города, которые ищут, где снять квартиру посуточно в Киеве, есть несколько вариантов.

Снять квартиру в Киеве можно как в центральных локациях, так и в спальных районах, сообщает Politeka.

Мы собрали для вас несколько интересных помещений:

На улице Ревуцкого, 40 есть видовое жилье на озере. Расположен в 11 км от Родины-Матери, с кондиционером и балконом. Апартаменты включают спальню, ванную комнату и телевизор. Гости могут пользоваться кухней. Цена этого варианта – 1260 гривен для одного гостя.

DayFlat Apartments Maidan Area

Эти апартаменты, которые находятся всего в 2 минутах ходьбы от станции метро "Майдан Незалежности", станут отличным выбором для тех, кому часто нужно быть в центре столицы. Отсюда к главным достопримечательностям рукой подать: Владимирский собор, Национальный заповедник "София Киевская", ну и конечно Крещатик.

Снять квартиру в Киеве посуточно именно здесь – отличный вариант, ведь из жилья открывается красивый вид на город. Апартаменты оборудованы кондиционером, телевизором и холодильником. Цена – 1548 гривен для двух человек.

Идеальный вариант – это однокомнатное жилье, которое находится в нескольких километрах от Железнодорожного вокзала. Есть все необходимое для комфортного пребывания: кондиционер, балкон, Wi-Fi, а также кухня с холодильником и микроволновкой.

Для гостей также есть стиральная машина и ванная комната со всем необходимым. Стоимость составляет 794 гривны для одного человека и 882 гривны для двоих.

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