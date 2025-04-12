Існуюча стабільність може бути недовготривалою, тарифи на опалення у Києві неминуче зростуть

Тарифи на опалення у Києві для населення залишатимуться на рівні 969,89 грн за гігакалорію до завершення воєнного стану та ще на шість місяців після його закінчення, повідомляє Politeka.net.

Після цього варто очікувати автоматичне підвищення.

Це рішення було закріплено постановою, що внесла зміни до постанови НКРЕКП (Національної комісії, яка регулює енергетику та комунальні послуги) від 22 грудня 2021 року № 2728, яка визначає ціни на опалення для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Тарифи на опалення у Києві для населення наразі складають 969,89 гривень за гігакалорію.

Таке рішення є соціально орієнтованим і спрямоване на підтримку громадян в умовах воєнного часу. Воно також дозволяє уникнути додаткового фінансового навантаження на домогосподарства в умовах економічної нестабільності, спричиненої війною.

Після завершення воєнного стану та шестимісячного перехідного періоду варто очікувати автоматичне підвищення на 9,3%. Таким чином, нова ціна становитиме 1059,99 грн за гігакалорію.

Крім того, НКРЕКП ухвалила рішення про негайне підвищення вартості на теплову енергію для інших категорій споживачів ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Ціни зросли на 5,6% і виглядають наступним чином:

релігійні організації – 2075,78 гривень/Гкал;

бюджетні установи – 2075,68 гривень/Гкал;

інші споживачі – 2076,00 гривень/Гкал.

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