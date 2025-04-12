Тарифы на отопление в Киеве для населения будут оставаться на уровне 969,89 грн за гигакалорию до завершения военного положения и еще шесть месяцев после его окончания, сообщает Politeka.net.
После этого следует ожидать автоматического повышения.
Это решение было закреплено постановлением, внесшим изменения в постановление НКРЭКУ (Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги) от 22 декабря 2021 г. № 2728, которое определяет цены на отопление для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Тарифы на отопление в Киеве для населения составляют 969,89 гривен за гигакалорию.
Такое решение социально ориентировано и направлено на поддержку граждан в условиях военного времени. Оно также позволяет избежать дополнительной финансовой нагрузки на домохозяйства в условиях экономической нестабильности, вызванной войной.
После завершения военного положения и шестимесячного переходного периода следует ожидать автоматическое повышение на 9,3%. Таким образом, новая цена составит 1059,99 грн. за гигакалорию.
Кроме того, НКРЭКУ приняла решение о немедленном повышении стоимости на тепловую энергию для других категорий потребителей ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Цены выросли на 5,6% и выглядят следующим образом:
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религиозные организации – 2075,78 гривен/Гкал;
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бюджетные учреждения – 2075,68 гривен/Гкал;
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другие потребители – 2076,00 гривен/Гкал.
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