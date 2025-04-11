Грошова допомога в Києві та області на оренду житла буде нарахована одразу на гаманець голови родини

Призначається грошова допомога в Києві та області від благодійного фонду "Право на захист" у партнерстві з УВКБ ООН, повідомляє Politeka.net.

Передбачається відшкодування витрат протягом шести місяців. Зараз проводиться збір заявок.

В першу чергу надається:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та громадянам, які повернулися з-за кордону й мешкають у місцях тимчасового перебування (МТП), включених до офіційного переліку згідно з постановою Кабміну №930;

особам, які проживають у непридатних для довготривалого проживання будівлях — наприклад, дитячих садках, школах, медичних закладах — або у модульних містечках;

тим, хто орендує житло в незадовільному стані чи перебуває під загрозою виселення.

Важливо: участь у програмі можлива лише для родин, які раніше не отримували фінансову підтримку на оплату житла і не користуються державними субсидіями з цією ж метою.

Грошова допомога в Києві та області буде нарахована на цифровий гаманець Vibrant у доларах США. Після підтвердження участі заявник отримає SMS з посиланням для завантаження застосунку. Проєкт також реалізується у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Подати заявку можна, заповнивши анкету за посиланням.

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