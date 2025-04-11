Денежная помощь в Киеве и области на аренду жилья будет начислена сразу на кошелек главы семьи

Назначается денежная помощь в Киеве и области от благотворительного фонда "Право на защиту" в партнерстве с УВКБ ООН, сообщает Politeka.net.

Предусматривается возмещение расходов в течение шести месяцев. Сейчас производится сбор заявок.

В первую очередь предоставляется:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и гражданам, вернувшимся из-за границы и проживающим в местах временного пребывания (МТП), включенных в официальный перечень согласно постановлению Кабмина №930;

лицам, проживающим в непригодных для длительного проживания зданиях - например, в детских садах, школах, медицинских учреждениях - или в модульных городках;

тем, кто арендует жилье в неудовлетворительном состоянии или находится под угрозой выселения.

Важно: участие в программе возможно только для семей, ранее не получавших финансовую поддержку на оплату жилья и не пользующихся государственными субсидиями с этой же целью.

Денежная помощь в Киеве и области будет начислено на цифровой кошелек Vibrant в долларах США. После подтверждения участия заявитель получит SMS со ссылкой на загрузку приложения. Проект также реализуется в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

Подать заявку можно, заполнив анкету по ссылке.

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