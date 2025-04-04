Прогноз погоди в Києві на 5 квітня обіцяє погіршення погодних умов, як інформують синоптики.

Синоптики склали прогноз погоди в Києві на 5 квітня та попередили, яких сюпризів варто чекати в цей день, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у Sinoptik.ua.

Погіршення погодних умов прогнозується на найближчі вихідні. Попри незначне зниження температури, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. За даними синоптиків, у столиці цього дня передбачається значне похолодання.

Вітер переважно північно-західний. Прогноз погоди в Києві на 4 квітня попереджає, що температура повітря вночі становитиме +4…+7°C, удень підніметься до +10…+13°C. У Київській області нічна температура коливатиметься в межах +5…+7°C, а вдень очікується близько +12°C.

До слова, наші пращури вірили, що в цей день птахи були носіями різних прикмет, у тому числі й погодних, тому у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ґанок, годували крихтами хліба, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.

У народі вважають, що сьогодні на зміну холодним вітрам приходять теплі і кажуть: "Прийшов Федул - губи надув". Також із цього дня на городах розселяються цвіркуни, з'являються метелики-кропив'янки та сонечка.

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