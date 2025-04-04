Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на 5 апреля и предупредили, каких сюрпризов стоит ожидать в этот день, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в Sinoptik.ua.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в ближайшие выходные. Несмотря на незначительное понижение температуры, в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. По данным синоптиков, в столице в этот день предполагается значительное похолодание.

Ветер преимущественно северо-западный. Прогноз погоды в Киеве на 4 апреля предупреждает, что температура воздуха ночью составит +4…+7°C, днем ​​поднимется до +10…+13°C. В Киевской области ночная температура будет колебаться в пределах +5…+7°C, а днем ​​ожидается около +12°C.

К слову, наши предки приметили, что в этот день наши предки прислушивались к кукушке: если они спешат в зимние времена, то в этот день ожидалось много лет . Наши предки приметили, если в этот день пора хорошая, то и весна будет хорошей.

В народе считают, что сегодня на смену холодным ветрам приходят теплые и говорят: "Пришел Федул – губы надули". Также с этого дня на огородах расселяются сверчки, появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

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