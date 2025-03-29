Мобілізація в Україні не передбачає можливість отримання відстрочки для військовозобов’язаних чоловіків через вагітність дружини, навіть якщо вона не має інших близьких родичів, які могли б їй допомогти, повідомляє Політека.

Згідно з роз'ясненнями адвокатів на порталі "Юристи.UA", це не є підставою для відмови від призову до війська. Адвокат В’ячеслав Кирда розглянув конкретний випадок, коли чоловік запитав, чи може він отримати такий документ через вагітність своєї дружини, яка є сиротою і не має інших родичів.

Фахівець в області правознавства підкреслив, що навіть у ситуаціях, коли жінка не має підтримки з боку близьких родичів, догляд за нею під час того, як вона виношує дитину не дає права на відповідний документ.

Мобілізація в Україні не передбачає, що це є якоюсь хворобою, тому це не може бути підставою для уникнення від служби у війску, наголошує В’ячеслав Кирда.

Таким чином, військовозобов'язані, чиї жінки перебувають в такому положенні, не можуть отримати відстрочку на основі цього аргументу. З цієї ситуації стає очевидним, що для того, щоб отримати такий документ, військовозобов’язаний має відповідати відповідним критеріям, встановленими законодавством.

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