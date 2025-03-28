Новий тариф Київстар надає своїм клієнтам набір послуг, які можуть бути корисними.

З 27 березня 2025 року мобільний оператор Київстар запустив новий тарифний план для корпоративних клієнтів – "Бізнес UA. Онлайн", повідомляє Politeka.net.

На офіційному сайті оператора розкрили подробиці.

Особливістю цього тарифу є можливість підключення виключно через офіційний сайт оператора, а його фіксована ціна становить 230 грн/місяць до 31 грудня 2025 року.

Новий тариф надає набір послуг, які можуть бути корисними для підприємців та бізнесів:

40 ГБ мобільного інтернету, що достатньо для відеоконференцій, роботи з хмарними сервісами та онлайн-комунікацій.

1200 хвилин для дзвінків на всі мобільні та стаціонарні номери в Україні, включаючи Київстар, інших операторів та CDMA.

Безлімітні дзвінки в мережі після використання пакету хвилин.

100 SMS на території України для тих, хто активно використовує текстові повідомлення в бізнесі.

Kyivstar ТБ Легкий – доступ до популярних телевізійних каналів.

Роумінг як вдома – можливість використовувати мобільний зв’язок під час закордонних відряджень без додаткових витрат.

Дві "Суперсили" на вибір – додаткові опції, що можна підключити без додаткових витрат.

Цей тариф став повністю цифровим, і тепер корпоративним клієнтам не потрібно відвідувати магазини чи взаємодіяти з операторами. Підключення можна здійснити швидко та зручно через офіційний сайт компанії.

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