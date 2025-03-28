З 27 березня 2025 року мобільний оператор Київстар запустив новий тарифний план для корпоративних клієнтів – "Бізнес UA. Онлайн", повідомляє Politeka.net.
На офіційному сайті оператора розкрили подробиці.
Особливістю цього тарифу є можливість підключення виключно через офіційний сайт оператора, а його фіксована ціна становить 230 грн/місяць до 31 грудня 2025 року.
Новий тариф надає набір послуг, які можуть бути корисними для підприємців та бізнесів:
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40 ГБ мобільного інтернету, що достатньо для відеоконференцій, роботи з хмарними сервісами та онлайн-комунікацій.
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1200 хвилин для дзвінків на всі мобільні та стаціонарні номери в Україні, включаючи Київстар, інших операторів та CDMA.
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Безлімітні дзвінки в мережі після використання пакету хвилин.
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100 SMS на території України для тих, хто активно використовує текстові повідомлення в бізнесі.
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Kyivstar ТБ Легкий – доступ до популярних телевізійних каналів.
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Роумінг як вдома – можливість використовувати мобільний зв’язок під час закордонних відряджень без додаткових витрат.
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Дві "Суперсили" на вибір – додаткові опції, що можна підключити без додаткових витрат.
Цей тариф став повністю цифровим, і тепер корпоративним клієнтам не потрібно відвідувати магазини чи взаємодіяти з операторами. Підключення можна здійснити швидко та зручно через офіційний сайт компанії.
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