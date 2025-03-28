С 27 марта 2025 года мобильный оператор "Киевстар" запустил новый тарифный план для корпоративных клиентов - "Бизнес UA. Онлайн", сообщает Politeka.net.
На официальном сайте оператора раскрыли подробности.
Особенностью этого тарифа является возможность подключения исключительно через официальный сайт компании, а его фиксированная цена составляет 230 грн./месяц до 31 декабря 2025 года.
Новый тариф предоставляет набор услуг, которые могут быть полезны для бизнесменов и бизнесов:
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40 ГБ мобильного интернета, достаточно для видеоконференций, работы с облачными сервисами и онлайн-коммуникаций.
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1200 минут для звонков на все мобильные и стационарные номера в Украине, включая Киевстар, других операторов и CDMA.
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Безлимитные звонки в сети после пакета минут.
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100 SMS на территории Украины для тех, кто активно использует текстовые сообщения в бизнесе.
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Kyivstar ТВ Легкий – доступ к популярным телевизионным каналам.
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Роуминг как дома – возможность использовать мобильную связь во время заграничных командировок без дополнительных затрат.
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Две "Суперсилы" по выбору – дополнительные опции, которые можно подключить без дополнительных затрат.
Этот тариф стал полностью цифровым и теперь корпоративным клиентам не нужно посещать магазины или взаимодействовать с операторами. Подключение можно осуществить быстро и удобно через официальный сайт компании.
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