Новый тариф Киевстар предоставляет своим клиентам набор услуг, которые могут быть полезны.

С 27 марта 2025 года мобильный оператор "Киевстар" запустил новый тарифный план для корпоративных клиентов - "Бизнес UA. Онлайн", сообщает Politeka.net.

На официальном сайте оператора раскрыли подробности.

Особенностью этого тарифа является возможность подключения исключительно через официальный сайт компании, а его фиксированная цена составляет 230 грн./месяц до 31 декабря 2025 года.

Новый тариф предоставляет набор услуг, которые могут быть полезны для бизнесменов и бизнесов:

40 ГБ мобильного интернета, достаточно для видеоконференций, работы с облачными сервисами и онлайн-коммуникаций.

1200 минут для звонков на все мобильные и стационарные номера в Украине, включая Киевстар, других операторов и CDMA.

Безлимитные звонки в сети после пакета минут.

100 SMS на территории Украины для тех, кто активно использует текстовые сообщения в бизнесе.

Kyivstar ТВ Легкий – доступ к популярным телевизионным каналам.

Роуминг как дома – возможность использовать мобильную связь во время заграничных командировок без дополнительных затрат.

Две "Суперсилы" по выбору – дополнительные опции, которые можно подключить без дополнительных затрат.

Этот тариф стал полностью цифровым и теперь корпоративным клиентам не нужно посещать магазины или взаимодействовать с операторами. Подключение можно осуществить быстро и удобно через официальный сайт компании.

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