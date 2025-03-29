Пенсія в Україні в березні 2025 року зросла для деяких громадян.

Після індексації пенсія в Україні збільшилась для колишніх військовослужбовців, повідомляє Політека.

Як інформують у ПФУ, індексація проводиться щорічно з метою підтримки рівня життя літніх людей та врахування змін економічної ситуації. У березні 2025 року підвищення склало в середньому 11,5%, що позитивно вплинуло на фінансове становище понад 10 мільйонів людей, серед яких 672 тисячі — колишні працівники силових відомств.

Мінімальні виплати в Україні за інвалідністю для колишніх військовослужбовців також була підвищена на 11,5%. Зокрема, для першої групи виплати піднялися на 684 гривні, досягнувши 6 630; для другої — на 653 гривні до 6 330; для третьої — на 622 гривні, що становить 6 030.

Крім того, мінімальне грошове забезпечення ветеранів також зросло на 11,5%. Завдяки змінам, виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи зросли на 1 500, досягнувши 16 840; для другої — на 1 420 гривень до 13 820; для третьої — на 978, що становить 9 470. Учасники бойових дій отримали додатково 570 грн, що підвищило їхне забезпечення до 5 530.

Пенсія в Україні передбачає, що її розмір для військовослужбовців обчислюється як відсоток від грошового забезпечення, враховуючи оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, надбавки за вислугу років та інші додаткові види матзабезпечення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.