Поки триває мобілізація в Україні, статистику про кількість покараних чоловіків будуть постійно оновлючати.

Мобілізація в Україні передбачає штрафи за ігнорування повісток, чоловіків почали масово карати за порушення, повідомляє Politeka.net.

Міністерство юстиції України розповіло про блокування рахунків військовозобов’язаних, які не сплатили штрафи за ухилення від призову на службу.

За даними відомства, наразі обмеження накладено на рахунки десятків тисяч осіб.

"За порушення мобілізаційного процесу наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб", – уточнили у міністерстві.

Поки триває мобілізація в Україні статистику будуть постійно оновлючати. Зокрема, оновлену статистику щодо кількості блокувань оприлюднять після 1 квітня.

Нагадаємо, за порушення законодавства передбачені штрафи:

17–25 тисяч гривень – для фізичних осіб, які не оновили свої облікові дані або не з’явилися до ТЦК за повісткою.

Вищі суми – для юридичних осіб, відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо штраф не сплачено, ТЦК передає справу до поліції, яка може оголосити людину в розшук. Подальше ігнорування фінансових санкцій може призвести до блокування банківських рахунків чи позбавлення водійських прав. Водночас остаточне рішення про такі заходи ухвалює лише суд.

Юристи радять не затягувати зі сплатою штрафів, а ще краще – особисто з’ясувати ситуацію у ТЦК, щоб уникнути судових розглядів та фінансових обмежень.

Джерело.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, юрист пояснив, скільки ТЦК має часу на адмінстягнення.

Також Politeka писала, про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.

Як повідомляла Politeka, стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.