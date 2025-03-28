Пока идет мобилизация в Украине, статистику о количестве наказанных мужчин будут постоянно обновлять.

Мобилизация в Украине предусматривает штрафы за игнорирование повесток, мужчин начали массово наказывать за нарушение, сообщает Politeka.net.

Министерство юстиции Украины рассказало о блокировании военнообязанных счетов, которые не уплатили штрафы за уклонение от призыва на службу.

По данным ведомства, в настоящее время ограничение наложено на счета десятков тысяч человек.

"За нарушение мобилизационного процесса заблокированы счета 26 тысяч человек", - уточнили в министерстве.

Пока идет мобилизация в Украине, статистику будут постоянно обновлять. В частности, обновленную статистику по количеству блокировок обнародуют после 1 апреля.

Напомним, за нарушение законодательства предусмотрены штрафы:

17–25 тысяч гривен – для физических лиц, которые не обновили свои учетные данные или не явились в ТЦК за повесткой.

Высшие суммы – для юридических лиц, согласно ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях.

Если штраф не уплачен, ТЦК передает дело в полицию, которая может объявить человека в розыск. Дальнейшее игнорирование финансовых санкций может привести к блокированию банковских счетов или лишению водительских прав. В то же время окончательное решение о таких мерах принимает только суд.

Юристы советуют не затягивать с уплатой, а еще лучше – лично выяснить ситуацию в ТЦК во избежание судебных разбирательств и финансовых ограничений.

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