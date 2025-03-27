У ДТЕК повідомили, які графіки відключення світла запланували в Києві та області на пʼятницю, 28 березня 2025 року.

За даними ДТЕК, у низці населених пунктів Київської області 28 березня 2025 року буде задіяно графіки відключення світла з метою проведення профілактичних робіт у мережі, пише Політека.

Такі обмеження в електропостачанні триватимуть до 10 годин на добу.

Ці заходи мають підвищити надійність енергосистеми та допомогти уникнути аварійних ситуацій у майбутньому, повідомляє Політека.

Зокрема профілактичні роботи в пʼятницю будуть проводитися на території Кагарлицької міської територіальної громади. Через це з 8:30 до 18:30 без електроенергії залишаться мешканці села Черняхів по вулиці Сергія Бондаренка.

На території Вороньківської громади в Бориспільському районі Київської області графіки відключення світла 28 березня із 9:00 до 19:00 діятимуть у селі Сошників по вулицях Іванова, Солонській та Шевченка.

Також у ДТЕК попереджають про обмеження електропостачання в пʼятницю в селі Микуличі Немішаївської громади в Бучанському районі. У цьому населеному пункті вони діятимуть із 8:30 до 17:00 по вул. Варшавська, Покровська, СОборна, Широка, Героїв Крут, Центральна, а також пров. Київському.

28 березня в регіоні діятимуть саме локальні графіки відключення світла, адже потреби для запровадження стабілізаційних і аварійних наразі немає. Відзначимо, столиці жодні обмеження в цей день не торкнуться.

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