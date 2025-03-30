З моменту, коли почалась мобілізація в Україні, змінилися правила реєстрації місця проживання для багатьох громадян, зокрема для військовозобов’язаних та резервістів

Мобілізація в Україні спричинила необхідність погодження зміни місця проживання з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Політека.

Як інформує адвокат Антон Марініч у коментарі "РБК-Україна", це оозначає, що військовозобов’язані спочатку повинні отримати дозвіл на це.

Згідно з новими правилами, передбачається, що чоловікам заборонено змінювати місце проживання без узгодження з ТЦК та СП. Для цього необхідно звернутися до керівника центру та отримати дозвіл на зняття з військового обліку. Як пояснив адвокат Марініч, це правило діє на всій території держави та може призвести до адміністративної відповідальності у разі його порушення.

Однак є і винятки в час, коли мобілізація в Україні триває. Наприклад, можна можна зробити це онлайн, подавши Декларацію через електронні сервіси. У такому випадку потрібно стати на облік у ТЦК та СП за новою адресою.

Щоб отримати дозвіл на зміну, громадянин має підготувати певний пакет документів. До нього входять: паспорт; військовий квиток або інший військово-обліковий документ; ідентифікаційний код; документ, що підтверджує нове місце перебування (наприклад, договір оренди або довідка з місця роботи).

Після подачі заяви територіальний центр комплектування має 7 днів для розгляду запиту. У разі позитивного рішення заявник отримує дозвіл.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Мобілізація в Україні: юрист пояснив, скільки ТЦК має часу на адмінстягнення.

Також Politeka писала, Мобілізація в Україні: про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.

Як повідомляла Politeka, Мобілізація в Україні: стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.