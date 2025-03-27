Прогноз погоди в Києві на 28 березня обіцяє теплий весняний день із приємною температурою.

Прогноз погоди в Києві на 28 березня обіцяє мешканцям столиці приємний весняний день, повідомляє Politeka.

Температура повітря вдень сягатиме +13°C, а вночі опуститься до +5°C. Відчуття тепла підсилить майже повна відсутність вітру, який протягом дня сягатиме максимум 2,3 м/с. Опадів не очікується, а хмари з’являться лише на короткий час у другій половині дня, щоб ввечері поступитися місцем ясному небу.

Тиск залишатиметься стабільним на рівні 748-749 мм рт. ст., а вологість повітря коливатиметься від 48% до 92% вночі. Завдяки таким умовам у місті можна розраховувати на приємну, хоча й не надто спекотну погоду.

Синоптичні дані доповнює народний прогноз: наші пращури вірили, що 28 березня птахи та вода можуть передбачити, яким буде рік. Якщо цього дня прилітають чайки – на тепло, а якщо вода тече повільно – рік може видатися важким. Ці спостереження передавалися з покоління в покоління.

Нагадаємо, що максимальна температура в місті у цей день була зафіксована у 1977 та 1981 роках і становила +18°C. Мінімальний рекорд належить 1899 та 2020 рокам, коли стовпчик термометра опустився до -9°C. Сучасні метеопрогнози свідчать, що цього року весна набирає обертів, а прогноз погоди в Києві на 28 березня подарує відчуття тепла та наближення справжнього квітня.

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