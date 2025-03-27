Прогноз погоды в Киеве на 28 марта сулит теплый весенний день с приятной температурой.

Прогноз погоды в Киеве на 28 марта обещает жителям столицы приятный весенний день, сообщает Politeka.

Температура воздуха будет днем ​​до +13°C, а ночью опустится до +5°C. Ощущение тепла усилит почти полное отсутствие ветра, который в течение дня будет достигать максимум 2,3 м/с. Осадков не ожидается, а облака появятся лишь на короткое время во второй половине дня, чтобы вечером уступить место ясному небу.

Давление будет оставаться стабильным на уровне 748-749 мм рт. ст., а влажность воздуха будет колебаться от 48 до 92% ночью. Благодаря таким условиям в городе можно рассчитывать на приятную, хоть и не слишком жаркую погоду.

Наши предки верили, что 28 марта птицы и вода могут предсказать, каким будет год. Если в этот день прилетают чайки – на тепло, а если вода течет медленно – год может показаться тяжелым. Эти наблюдения передавались из поколения в поколение.

Напомним, что максимальная температура в городе в этот день была зафиксирована в 1977 и 1981 и составляла +18°C. Минимальный рекорд принадлежит 1899 и 2020 годам, когда столбик термометра опустился до -9°C. Современные метеопрогнозы свидетельствуют, что в этом году весна набирает обороты, а прогноз погоды в Киеве на 28 марта подарит ощущение тепла и приближение настоящего апреля.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Политека рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.