Пенсія в Україні підтверджується такими способами, проте цей процес дещо спростили.

Пенсія в Україні оновилась - уряд вніс зміни до процесу отримання виплат, встановивши однакові правила для всіх громадян незалежно від їхнього місцезнаходження, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Пенсія в Україні виплачуватиметься на будь-який український банківський рахунок

Раніше виплати здійснювалися переважно через Ощадбанк. Тепер пенсіонери зможуть обирати зручний банк.

Обов’язкова щорічна ідентифікація для пенсіонерів за кордоном і на ТОТ

До 31 грудня кожного року громадяни, які проживають за межами України або на окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію.

Підтвердження активності для пенсіонерів на ТОТ

Особи, які не проходять ідентифікацію, повинні здійснювати хоча б одну фінансову операцію на пенсійній картці кожні шість місяців.

Підтвердження відсутності пенсії від рф

Пенсіонери, які залишилися на ТОТ чи виїхали звідти, мають подати заяву до Пенсійного фонду України, що вони не отримують виплати від росії.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Фізична ідентифікація підтверджує особу пенсіонера та гарантує, що виплати надходять саме йому. Пенсія в Україні підтверджується такими способами:

Особисто відвідавши відділення ПФУ чи банку, де відкрито пенсійну картку.

Віддалено через "Дія.Підпис" або "Дія ID".

Під час відеозв’язку з представником ПФУ чи банку.

Як відновити виплати у разі їх припинення

Якщо пенсію призупинили через порушення правил ідентифікації або відсутність руху коштів на рахунку, необхідно:

Подати заяву до ПФУ із зазначенням нового рахунку для виплат.

Пройти ідентифікацію одним із передбачених способів.

Заяву можна подати:

Особисто у відділенні ПФУ.

Онлайн через вебпортал або за допомогою "Дія.Підпис".

Для громадян за кордоном – поштою, додавши документ, що підтверджує факт життя.

Ці зміни спрямовані на покращення контролю за пенсійними виплатами та забезпечення рівних умов для всіх українських пенсіонерів.

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