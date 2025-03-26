На цих вихідних із 29 по 30 березня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

З 29 по 30 березня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки, де можна купити фермерські продукти, передає Політека.

Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

29 березня, суботу, ярмарки в Києві очікуються:

Голосіївському районі – вулиця Паньківська, Голосіївська, 4–10;

Дарницькому – Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському – Олександри Екстер (біля Миколи Закревського та проспекту Червоної Калини), Лісківська.

Дніпровському – бульвар Амвросія Бучми, 2–10;

Оболонському – Петра Калнишевського, 1–5, Йорданська, 1–9;

Подільському районі – проспект Степана Бандери (локація - Куренівський парк);

Солом’янському – Академіка Шалімова (в межах проспекта Любомира Гузара, 28 та Василя Чумака);

Шевченківському – вулиця Богдана Гаврилишина, 1–17.

30 числа, в неділю ярмарки будуть:

Голосіївському – Самійла Кішки (біля вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому – Здолбунівська, 4;

Дніпровському – Сулеймана Стальського.

Печерському районі – Джона Маккейна (біля вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському – Татарська, 32–38.

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