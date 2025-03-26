З 29 по 30 березня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки, де можна купити фермерські продукти, передає Політека.
Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
29 березня, суботу, ярмарки в Києві очікуються:
Голосіївському районі – вулиця Паньківська, Голосіївська, 4–10;
Дарницькому – Ревуцького (вздовж будинку № 27);
Деснянському – Олександри Екстер (біля Миколи Закревського та проспекту Червоної Калини), Лісківська.
Дніпровському – бульвар Амвросія Бучми, 2–10;
Оболонському – Петра Калнишевського, 1–5, Йорданська, 1–9;
Подільському районі – проспект Степана Бандери (локація - Куренівський парк);
Солом’янському – Академіка Шалімова (в межах проспекта Любомира Гузара, 28 та Василя Чумака);
Шевченківському – вулиця Богдана Гаврилишина, 1–17.
30 числа, в неділю ярмарки будуть:
Голосіївському – Самійла Кішки (біля вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
Дарницькому – Здолбунівська, 4;
Дніпровському – Сулеймана Стальського.
Печерському районі – Джона Маккейна (біля вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
Шевченківському – Татарська, 32–38.
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