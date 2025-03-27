Пенсія в Україні передбачає те, що людина має досягнути певного віку для її отримання.

Пенсія в Україні має все суворіші критерії для отримання виплат, адже вимоги до мінімального стажу ростуть, повідомляє Політека.

Як інформують у ПФУ, з 2025 року для виходу на неї в 60 років буде необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Це суттєва зміна, оскільки ще кілька років тому для цього вистачало значно менших цифр.

Передбачається, що для тих, хто планує вийти на заслужений відпочинок у 63 або 65, то мінімальний показник у цих випадках становитиме 23 для 63-річних і 15 для 65-річних. Однак варто зазначити, що вимоги до мінімального страхового стажу з часом змінюватимуться.

У наступні роки пенсія в Україні буде призначатися тим, хто виконує вимоги до стажу. Так, у 2026 році для 60-річних потрібно буде пропрацювати мінімум 33 роки для отримання виплат, а до 2028 року ця цифра зросте до 35. Для виходу на відпочинок у 63 цей показник також буде збільшуватися: до 2026-го - 23, у 2027-му - 24 та у 2028-му -25.

У ПФУ радять літнім людям враховувати це при плануванні виходу на заслужений відпочинок, щоб уникнути ситуацій, де вам не зможуть надати відповідні грошові виплати.

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