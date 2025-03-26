На тарифи в Києві, як і в іншій частині України, діє мораторій - проте не на всі комунальні послуги.

Тарифи в Києві на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення з 1 квітня 2025 року хвилюють багатьох, поввідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки доведеться платити за комунальними платіжками.

На електроенергію оплата не зміниться - вона встановлена на рівні – 4,32 грн/кВт-год. Ця вартість залишатиметься незмінною щонайменше до кінця квітня.

До завершення опалювального сезону споживачі, які використовують електроопалювальні установки, оплачуватимуть електроенергію за зниженим тарифом 2,64 грн/кВт-год за умови, що їхнє місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год.

Уряд розширив перелік громадян, які можуть користуватися пільговим тарифом. До цієї категорії тепер належать мешканці великих багатоквартирних будинків без газопостачання або з проблемним теплопостачанням.

Мораторій на підвищення тарифів залишається в силі. На період воєнного стану ціни на газ, опалення та гарячу воду не змінюватимуться.

Тариф в Києві на опалення - за даними "Київтеплоенерго", ціна на централізоване опалення становитиме 1654,41 грн/Гкал.

Для клієнтів "Нафтогазу" газ залишиться за ціною 7,96 гривень/куб. м. В інших постачальників вартість коливатиметься в межах 7,79–9,99 гривень/куб. м.

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення у квітні не зміниться. Однак питання щодо можливого підвищення тарифів надалі ще перебуває на стадії обговорення.

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