На тарифы в Киеве, как и в другой части Украины, действует мораторий – однако не на все коммунальные услуги.

Тарифы в Киеве на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление с 1 апреля 2025 года волнуют многих, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько придется платить за коммунальные платежки.

На электроэнергию оплата не изменится – она установлена на уровне – 4,32 грн/кВт-час. Эта стоимость будет оставаться неизменной как минимум до конца апреля.

До завершения отопительного сезона потребители, использующие электроотопительные установки, будут оплачивать электроэнергию по сниженному тарифу 2,64 грн/кВт-ч при условии, что их месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч.

Правительство расширило список граждан, которые могут воспользоваться льготной стоимостью. К этой категории теперь относятся обитатели больших многоквартирных домов без газоснабжения или с проблемным теплоснабжением.

Мораторий на повышение цен остается в силе. На период военного положения цены на газ, отопление и горячую воду не будут меняться.

Тариф в Киеве на отопление – по данным "Киевтеплоэнерго", цена на централизованное отопление будет составлять 1654,41 грн/Гкал.

Для клиентов "Нафтогаза" газ останется по цене 7,96 гривен/куб. м. У других поставщиков стоимость будет колебаться в пределах 7,79–9,99 грн/куб. м.

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода в апреле не изменится. Однако вопрос возможного повышения в дальнейшем еще находится на стадии обсуждения.

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