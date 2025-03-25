У середу, 26 березня 2025 року, заплановані графіки відключення світла в Київській області триватимуть до 10 годин на добу.

Енергетики ДТЕК попередили про графіки відключення світла в Київській області, які діятимуть у середу, 26 березня 2025 року, повідомляє Політека.

На цей день у регіоні заплановано багато профілактичних робіт, які спрямовані на те, аби підвищити надійність енергомережі та уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

ДТЕК повідомляє, графіки відключення світла 26 березня в Київській області діятимуть у Бучанській громаді з 8:30 до 17:00 у селі Здвижівка за адресою Дружби народів, 1, пише Політека.

У межах Кагарлицької міської територіальної громади в Обухівському районі без електроенергії в середу залишаться з 8:30 до 18:30 мешканці с. Новосілки по вулицях Вишневій, Новій, Садовій і Шевченка.

На території Немішаївської селищної громади 26 березня графіки відключення світла запроваджуються в селі Клавдієво-Тарасове з 8:30 до 17:00 по вул. Варшавська та Чарівна, а в с. Пороскотень – із 10:00 до 19:00, також лише на окремих вулицях.

Крім того, в селі Микуличі без електроенергії з 8:30 до 17:00 залишаться мешканці будинків по Варшавська, Героїв Крут, Покровська, Соборна, Широка, Центральна, провулку Київський. Важливо: оскільки буде знеструмлено водонапірні вежі, водопостачання також буде відсутнім, тому варто подбати про запас води.

У місті Київ наразі на середу не заплановано жодних обмежень електропостачання.

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