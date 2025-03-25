В среду, 26 марта 2025 года, запланированные графики отключения света в Киевской области будут длиться до 10 часов в сутки.

Энергетики ДТЭК предупредили о графиках отключения света, которые будут действовать в Киевской области в среду, 26 марта 2025 года, сообщает Политека.

В этот день в регионе запланировано много профилактических работ, которые направлены на то, чтобы повысить надежность сети и избежать аварийных ситуаций в будущем.

ДТЭК сообщает, графики отключения света 26 марта в Киевской области будут действовать в Бучанской общине с 8:30 до 17:00 в селе Здвижовка по адресу Дружбы народов, 1, пишет Политека.

В пределах Кагарлыкской городской территориальной общины в Обуховском районе без электроэнергии в среду останутся с 8:30 до 18:30 жители с. Новоселки по улицам Вишневой, Новой, Садовой и Шевченко.

На территории Немишаевской поселковой общины 26 марта графики отключения света вводятся в селе Клавдиево-Тарасово с 8:30 до 17:00 по ул. Варшавская и Волшебная, а в с. Пороскотень – с 10:00 до 19:00, также только на отдельных улицах.

Кроме того, в селе Микуличи без электроэнергии с 8:30 до 17:00 останутся жители домов по Варшавска, Героев Крут, Покровская, Соборная, Широкая, Центральная, переулке Киевский. Важно: поскольку будут обесточены водонапорные башни, водоснабжение также будет отсутствовать, поэтому стоит позаботиться о запасе воды.

В Киеве на среду не запланировано никаких ограничений электроснабжения.

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