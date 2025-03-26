У 2025 році для вступу в ВНЗ Києва потріюно набрати певну кількість балів на Національному мультипредметному тесті (НМТ), передає Політека.
Прохідний бал варіюється залежно від закладу вищої освіти.
Опублікувана таблицю з середніми прохідними балами НМТ для вступу на бюджет у столичні університети.
Водночас, згідно з інформацією osvita.ua, абітурієнти повинні подолати встановлений мінімальний поріг, щоб претендувати на безоплатне навчання.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12053, який визначає правила державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року.
Наступного року випускники складатимуть оцінювання у форматі мультимедійного тесту. При цьому ДПА у 4-х, 9-х та 11-х класах скасовано – тестування проходитимуть лише ті, хто планує вступати до вищих навчальних закладів.
Прохідні бали для вступу на бюджет у виші столиці:
- Університет імені Бориса Грінченка – 160,42
- Михайла Драгоманова – 151,04
- Національний університет культури і мистецтв – 151,99
- Фізичного виховання і спорту України – 148,59
- Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 162,25
- Імені Тараса Шевченка – 170,27
- університет біоресурсів і природокористування України – 150,36
- Медичний О.О. Богомольця – 166,93
- НАУ (авіаційний) – 154,52
- "Києво-Могилянська академія" – 178,50
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