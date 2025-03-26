Для вступу на бюджет у виші Києва у 2025 році необхідно набрати прохідний бал НМТ.

У 2025 році для вступу в ВНЗ Києва потріюно набрати певну кількість балів на Національному мультипредметному тесті (НМТ), передає Політека.

Прохідний бал варіюється залежно від закладу вищої освіти.

Опублікувана таблицю з середніми прохідними балами НМТ для вступу на бюджет у столичні університети.

Водночас, згідно з інформацією osvita.ua, абітурієнти повинні подолати встановлений мінімальний поріг, щоб претендувати на безоплатне навчання.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12053, який визначає правила державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року.

Наступного року випускники складатимуть оцінювання у форматі мультимедійного тесту. При цьому ДПА у 4-х, 9-х та 11-х класах скасовано – тестування проходитимуть лише ті, хто планує вступати до вищих навчальних закладів.

Прохідні бали для вступу на бюджет у виші столиці:

Університет імені Бориса Грінченка – 160,42

Михайла Драгоманова – 151,04

Національний університет культури і мистецтв – 151,99

Фізичного виховання і спорту України – 148,59

Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 162,25

Імені Тараса Шевченка – 170,27

університет біоресурсів і природокористування України – 150,36

Медичний О.О. Богомольця – 166,93

НАУ (авіаційний) – 154,52

"Києво-Могилянська академія" – 178,50

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