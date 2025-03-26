Для поступления на бюджет в вузы Киева в 2025 году необходимо набрать проходной балл НМТ.

В 2025 году для поступления в вузы Киева нужно набрать определенное количество баллов на Национальном мультипредметном тесте (НМТ), передает Политика.

Проходной балл варьируется в зависимости от заведения высшего образования.

Опубликована таблица со средними проходными баллами НМТ для поступления на бюджет в столичные университеты.

В то же время, согласно информации osvita.ua, абитуриенты должны преодолеть установленный минимальный порог, чтобы претендовать на бесплатное обучение.

Верховная Рада приняла законопроект №12053, определяющий правила государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.

В следующем году выпускники будут сдавать оценки в формате мультимедийного теста. При этом ГНА в 4-х, 9-х и 11-х классах отменены – тестирование будут проходить только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения.

Проходные баллы для поступления на бюджет в вузы столицы:

Университет имени Бориса Гринченко – 160,42

Михаила Драгоманова – 151,04

Национальный университет культуры и искусств – 151,99

Физического воспитания и спорта Украины – 148,59

Политехнический институт имени Игоря Сикорского – 162,25

Имени Тараса Шевченко – 170,27

университет биоресурсов и природопользования Украины – 150,36

Медицинский О.А. Богомольца – 166,93

НАУ (авиационный) – 154,52

"Киево-Могилянская академия" – 178,50

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