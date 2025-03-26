В 2025 году для поступления в вузы Киева нужно набрать определенное количество баллов на Национальном мультипредметном тесте (НМТ), передает Политика.
Проходной балл варьируется в зависимости от заведения высшего образования.
Опубликована таблица со средними проходными баллами НМТ для поступления на бюджет в столичные университеты.
В то же время, согласно информации osvita.ua, абитуриенты должны преодолеть установленный минимальный порог, чтобы претендовать на бесплатное обучение.
Верховная Рада приняла законопроект №12053, определяющий правила государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.
В следующем году выпускники будут сдавать оценки в формате мультимедийного теста. При этом ГНА в 4-х, 9-х и 11-х классах отменены – тестирование будут проходить только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения.
Проходные баллы для поступления на бюджет в вузы столицы:
- Университет имени Бориса Гринченко – 160,42
- Михаила Драгоманова – 151,04
- Национальный университет культуры и искусств – 151,99
- Физического воспитания и спорта Украины – 148,59
- Политехнический институт имени Игоря Сикорского – 162,25
- Имени Тараса Шевченко – 170,27
- университет биоресурсов и природопользования Украины – 150,36
- Медицинский О.А. Богомольца – 166,93
- НАУ (авиационный) – 154,52
- "Киево-Могилянская академия" – 178,50
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