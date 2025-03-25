Найвища пенсія в Україні, яку отримали ці чиновники, сягає десятків тисяч гривень.

Пенсія в Україні деяких керівників головних управлінь Пенсійного фонду (ПФУ) вражає своїм розміром в порівнянні з виплатами інших літнії людей, повідомляє Politeka.net.

Згідно з даними реєстру декларацій Національного агентства з протидії корупції (НАЗК), серед керівників ПФУ, які перебувають на пенсії, можна виокремити кілька прикладів. Найвищі пенсійні нарахування, які отримали ці чиновники, склала 23 163 грн.

Михайло Романів, начальник управління ПФУ в Чернівецькій області, у 2024 році отримував виплату в розмірі 19 060 гривень при зарплаті 57 203 грн.

Квятківська Марія, перша заступниця управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області, у 2024-ому отримувала майже максимальну пенсію – 23 163 гривень, а її зарплата становила 51 059 грн.

Ігор Москалик, начальник управління Пенсійного фонду в Тернопільській області, в 2024-ому отримував 12 820 гривень при зарплаті 62 286 грн.

Володимир Тараторін, начальник головного управління ПФУ в Полтавській області, у 2024 році отримував пенсію 11 797 гривень, а у 2023 році — 10 105.

Наталія Рад, начальник головного управління Пенсійного фонду в Донеччині, у 2024-ому мала пенсію 17 368, а зарплата складала 55 240. У 2023 році пенсія в Україні була 15 704, а зарплата — 64 594.

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