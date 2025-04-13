Мобілізація в Україні триває, і багато громадян, які мають право на відстрочку, звертаються до територіальних центрів комплектування для оформлення необхідних документів.

У деяких випадках виникають проблеми, пов’язані з прийомом електронних військово-облікових документів в час, коли йде мобілізація в Україні, повідомляє Politeka.

За словами адвоката В’ячеслава Кирди на порталі "Юристи.UA", ТЦК, які відмовляються приймати цей документ, діють неправомірно.

Згідно з останніми змінами в законодавстві, роздруківка з платформи "Резерв+" має таку ж законну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток в час. Це означає, що електронний військово-обліковий документ є рівноцінним звичайному паперовому, і його не можна відмовлятися приймати, наголошує адвокат Кирда.

Він розповів, що до юристів звернувся громадянин, який працює в школі і планує оформити відстрочку. Він розповів, що в його ТЦК відмовилися приймати роздруківку з "Резерв+" для подальшого оформлення відтермінування від призову на службу в війську. Юрист підтвердив, що такі дії є незаконними, і порекомендував направити документи до ТЦК поштою, щоб уникнути додаткових проблем.

В час, коли мобілізація в Україні продовжується, адвокат порадив, що в разі відмови прийняти еВОД у територіальному центрі комплектування, необхідно направити відповідні папери поштою. Це дозволить уникнути затримок і забезпечити подачу заяви в рамках чинного законодавства.

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