Безкоштовне житло для ВПО у Києві допомагає стабілізувати побут і зменшити соціальний тиск на найбільш вразливі категорії.

Безкоштовне житло для ВПО у Києві надається в межах державної програми тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Ініціатива дозволяє переселенцям отримати квартиру або кімнату на строк до одного року з можливістю продовження, якщо у них немає власного даху над головою.

Кожне приміщення облаштоване мінімум шістьма квадратними метрами на людину. Розподіл здійснюється за бальною системою, що враховує соціальний статус та життєві обставини. Першочергово допомогу надають багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним, людям із втратою працездатності та пенсіонерам, чия домівка стала непридатною через війну.

Програма такожгарантує безпечні умови проживання та базові можливості для самостійного ведення побуту. Українські переселенці мають можливість готувати їжу, отримувати підтримку у домашніх справах та швидше адаптуватися до нового середовища. Безкоштовне житло для ВПО у Києві допомагає стабілізувати побут і зменшити соціальний тиск на найбільш вразливі категорії.

Щоб скористатися такою ініціативою, необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, районній адміністрації або міській раді. На кожну особу чи родину створюють облікову справу з індивідуальним номером для контролю за розподілом житла.

Варто зауважити, що нова ініціатива дозволяє переселенцям отримати стабільність і безпеку, відновити звичний ритм життя та поступово інтегруватися в столичне середовище.

Мешканцям радять заздалегідь уточнювати наявність житла та умови участі, щоб вчасно скористатися програмою.

