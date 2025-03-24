Тариф на тепло в Києві для споживачів може зрости, щоб забезпечити фінансову стабільність підприємств.

Існує ймовірність, що різко зросте тариф на тепло в Києві, якщо новий законопроект №6013 буде ухвалений, плата за опалення може зрости щонайменше в 2,5 рази, повцдомляє Politeka.net.

Про це повідомив експерт з ЖКГ Олег Попенко в інтерв'ю Юрію Романенку.

Це пов’язано з акціонуванням комунальних підприємств та поступовою їх приватизацією. На даний момент цей законопроект перебуває на стадії обговорення.

В умовах фінансової скрути уряд прагне передати комунальні обов'язки приватним підприємствам, оскільки дотації для комунальних компаній значно навантажують бюджет. Проте навіть з дотаціями ці підприємства не здатні вирішити свої фінансові проблеми через постійний дефіцит коштів і зростаючі борги.

З ухваленням цього закону комунальні підприємства можуть стати акціонерними товариствами, а їхні акції потраплять у приватні руки. Це означатиме, що діяльність таких компаній буде підпорядкована ринковим умовам, і нові власники не працюватимуть на збиток. Тому тариф на тепло в Києві для споживачів зросте, щоб забезпечити фінансову стабільність підприємств.

Наприклад, на сьогоднішній день газ для теплових підприємств постачається по ціні 7500 грн за тисячу кубометрів, але після приватизації він може коштувати від 16 до 20 тис. грн за тисячу кубометрів, і це не межа. Внаслідок цього ціна на тепло зросте в 2,5 рази. Якщо зараз ви платите 2000 грн за опалення, то після підвищення сума може скласти близько 5000 грн.

"Ця приватизація — це шлях до значних витрат для людей, адже підвищиться тариф на тепло в Києві. Платіжки за комунальні послуги можуть стати настільки високими, що їх можна порівняти з продажем нирки для їх оплати”, — зауважив Попенко.

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