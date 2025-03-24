У ДТЕК попередили про запровадження графіків відключення світла в Київській області на вівторок, 25 березня 2025 року.

У вівторок, 25 березня 2025 року, в Київській області діятиме низка графіків відключення світла, повʼязаних із проведенням профілактичних робіт в енергомережі, пише Політека.

ДТЕК попереджає, що в межах Бучанської міської громади в Київській області графіки відключення електроенергії 25 березня діятимуть:

із 8:30 до 19:30 в селі Блиставиця (вул. Грушевського, Лісова, Єдності, Молодіжна, Соборна, Ярослава Мудрого);

із 9:00 до 16:00 у селі Лубʼянка (вул. Будівельників, Квіткова, Дружби, Короленка, Харківська).

На території Маловільшанської громади, як повідомляє Політека, без світла у вівторок із 8:30 до 19:00 залишаться мешканці таких сіл:

Бикова Гребля (по вулиці Тараса Шевченка);

Коржівка (Набережна);

Озерна (Верхова, Вільна, Рибальська, Франка);

Черкас (Дружби та Зої Космодемʼянської).

Крім того, в Київській області графіки відключення світла 25 березня діятимуть із 8:30 до 18:30 в селі Шарки Рокитнянської громади по вул. Перемоги, а також із 8:00 до 18:00 у с. Шкарівка Білоцерківського району по вулиці Героїв України.

Усі ці обмеження ДТЕК застосовує з метою проведення профілактичних робіт у системі, аби підвищити надійність енергопостачання в регіоні та уникнути можливих аварій. У столиці на цей день жодних обмежень наразі не планується.

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