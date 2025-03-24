В ДТЭК предупредили о введении графиков отключения света в Киевской области на вторник, 25 марта 2025 года.

Во вторник, 25 марта 2025 года, в Киевской области будет действовать ряд графиков отключения света, связанных с проведением профилактических работ в энергосети, пишет Политека.

ДТЭК предупреждает, что в пределах Бучанской городской общины в Киевской области графики отключения электроэнергии 25 марта будут действовать:

с 8:30 до 19:30 в селе Блиставица (ул. Грушевского, Лесная, Единства, Молодежная, Соборная, Ярослава Мудрого);

с 9:00 до 16:00 в селе Лубянка (ул. Строителей, Цветочная, Дружбы, Короленко, Харьковская).

На территории Маловильшанской общины, как сообщает Политека, без света во вторник с 8:30 до 19:00 останутся жители таких сел:

Быковая Гребля (по улице Тараса Шевченко);

Коржевка (Набережная);

Озерная (Верховая, Свободная, Рыбальская, Франко);

Черкасс (Дружбы и Зои Космодемьянской).

Кроме того, в Киевской области графики отключения света 25 марта будут действовать с 8:30 до 18:30 в селе Шарки Ракитнянской общины по ул. Победы, а также с 8:00 до 18:00 в с. Шкаровка Белоцерковского района по улице ​​Героев Украины.

Все эти ограничения ДТЭК применяет для проведения профилактических работ в системе, чтобы повысить надежность энергоснабжения в регионе и избежать возможных аварий. В столице на этот день никаких ограничений не планируется.

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