Мобілізація в Україні триває і систематична відмова від проходження військово-лікарської комісії може мати серйозні наслідки.

В час, коли йде мобілізація в Україні, такі дії можуть кваліфікуватися Кримінальним кодексом, повідомляє Політека.

Як інформує адвокат Юрій Айвазян у своєму матеріалі на порталі "Юристи.UA", на практиці такі випадки покарання поки що не зафіксовані.

За його словами, громадянин, який неодноразово відмовляється від проходження ВЛК без поважних причин, може бути притягнутий до відповідальності згідно зі статтею 336 ККУ. Ця норма передбачає покарання за ухилення від призову. Водночас адвокат зазначає, що в судовій практиці подібних справ поки що не було.

Мобілізація в Україні передбачає обов’язкове проходження військово-лікарської комісії, яка визначає придатність громадян до служби. Відмова від цього процесу без обґрунтованих причин може викликати юридичні наслідки, однак механізм їх реалізації поки що не є чітко відпрацьованим.

Юрист зазначає, що відповідальність за ухилення передбачена законом, проте на практиці ТЦК обмежується адміністративними заходами та повторними викликами.

Експерти рекомендують військовозобов’язаним не ігнорувати виклики на ВЛК та уважно ставитися до своїх юридичних обов’язків.

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