Пенсія в Україні передбачає, що у квітні 2025 року деякі категорії людей отримають гроші за кілька місяців.

Пенсія в Україні надійде відразу за кілька місяців на рахунки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Політека.

Згідно з постановою уряду №637, у квітні 2025 року громадяни, які не проходили ідентифікацію, зможуть взяти гроші за попередні періоди, якщо вони пройдуть перевірку до кінця березня.

Це рішення є частиною регулярної процедури, яка передбачає піврічну перевірку для внутрішньо переміщених осіб, що отримують виплати через рахунки в державному "Ощадбанку". Ідентифікація потрібна для того, щоб підтвердити, що державні кошти отримують саме ті громадяни, яким вони призначені.

Пенсія в Україні: алгоритм дій для ВПО

Для поновлення виплат, громадяни, які мають статус ВПО, можуть вибрати один із кількох способів пройти перевірку.

Перший варіант - особистий візит до відділення "Ощадбанку" чи Пенсійного фонду. Також є варіант дистанційної авторизації через кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" на порталі е-послуг ПФУ.

Також можна зробити це через відеоконференцзв'язок через портал е-послуг ПФУ або контакт-центр за номерами телефонів. Для тих, хто перебуває за кордоном, потрібно звернутися в українські дипломатичні установи.

Якщо внутрішньо переміщена особа пройшла процедуру, але кошти не прийшли, вони будуть відновлені у найближчий виплатний період. Водночас, затримки можуть виникнути через більш тривалу процедуру передачі ваших даних.

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