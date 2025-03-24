Пенсия в Украине предполагает, что в апреле 2025 года некоторые категории людей получат деньги через несколько месяцев.

Пенсия в Украину поступит сразу через несколько месяцев на счета внутренне перемещенных лиц, сообщает Политека.

Согласно постановлению правительства №637, в апреле 2025 года граждане, не проходившие идентификацию, смогут взять деньги за предыдущие периоды, если они пройдут проверку до конца марта.

Это решение является частью регулярной процедуры, которая предусматривает полугодовую проверку для внутренне перемещенных лиц, получающих выплаты через счета в государственном Ощадбанке. Идентификация необходима для того, чтобы подтвердить, что государственные средства получают именно граждане, которым они назначены.

Пенсия в Украине: алгоритм действий для ВПЛ

Для возобновления выплат граждане, имеющие статус ВПЛ, могут выбрать один из нескольких способов пройти проверку.

Первый вариант – личный визит в отделение "Ощадбанка" или Пенсионного фонда. Также есть вариант дистанционной авторизации через квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" на портале е-услуг ПФУ.

Также можно сделать это через видеоконференцсвязь через портал е-услуг ПФУ или контакт-центр по телефонам. Для тех, кто находится за границей, следует обратиться в украинские дипломатические учреждения.

Если внутренне перемещенное лицо прошло процедуру, но средства не пришли, они будут восстановлены в ближайший выплатный период. В то же время задержки могут возникнуть из-за более длительной процедуры передачи данных.

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