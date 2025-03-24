Українці часто переймаються питанням страхового стажу, адже саме він впливає на те, якою буде ваша пенсія в Україні.

Пенсія в Україні залежить від кількості відпрацьованих років і страхових внесків, повідомляє Політека.

У ПФУ розповіли, що робити, якщо роботодавець призупинив діяльність і не виплачує зарплату.

Якщо підприємство тимчасово не працює й не сплачує податки за працівників, українці можуть робити це самостійно. У ПФУ наголосили, що є можливість укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг.

Сума внесків, сплачена добровільно, буде врахована за той місяць, коли кошти надійдуть на рахунок Пенсійного фонду. Це дозволить не втратити страховий стаж, навіть якщо офіційна зарплата відсутня.

Пенсія в Україні: який мінімальний платіж

Щоб місяць зарахували до стажу, сума добровільного внеску має бути не меншою, ніж 22% від мінімальної зарплати. На сьогодні це 1 760 грн (22% від 8 000 грн).

У Пенсійному фонді також зазначили, що українці можуть продовжувати сплачувати їх, навіть коли знову почнуть отримувати офіційну заробітню плату.

Раніше ми писали, що у багатьох європейських країнах діють накопичувальні або професійні системи, за якими літні люди отримують грошове забезпечення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.