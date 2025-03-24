Украинцы часто задаются вопросом страхового стажа, ведь именно он влияет на то, какой будет ваша пенсия в Украине.

Пенсия в Украине зависит от количества отработанных лет и страховых взносов, пишет Политека.

В ПФУ рассказали, что делать, если работодатель приостановил деятельность и не выплачивает зарплату.

Если предприятие временно не работает и не платит налоги за работников, украинцы могут делать это самостоятельно. В ПФУ подчеркнули, что есть возможность заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг.

Сумма взносов, уплаченная добровольно, будет учтена за тот месяц, когда средства поступят на счет Пенсионного фонда. Это позволит не потерять страховой стаж, даже если официальная зарплата отсутствует.

Пенсия в Украине: какой минимальный платеж

Чтобы месяц причислили к стажу, сумма добровольного взноса должна быть не меньше 22% от минимальной зарплаты. На сегодняшний день это 1 760 грн (22% от 8 000 грн).

В Пенсионном фонде также отметили, что украинцы могут продолжать платить их, даже когда снова начнут получать официальную зароботную плату.

Ранее мы писали , что во многих европейских странах действуют накопительные или профессиональные системы, по которым пожилые люди получают денежное довольствие.

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Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.