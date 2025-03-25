У 2025 році громадяни, які не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсії в Україні, мають право на отримання соціальної допомоги від держави, повідмляє Politeka.

З 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати менше 32 років страхового стажу, як для чоловіків, так і для жінок. Якщо громадянин має від 22 до 31 року стажу, підтримка призначається у 63 роки, а у разі трудового досвіду від 15 до 21 року — лише з 65 років.

Тим, у кого трудовий досвід менше 15 років, на 65-му році життя буде призначена соціальна пенсія в Україні. Така виплата є тимчасовою допомогою і залежить від різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2361 грн, та середнім місячним доходом родини за останніх півроку. Однак розмір цієї допомоги не може перевищити 3028 грн, що дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

Розмір такої фінансової підтримки переглядається кожні півроку, враховуючи зміни у доходах та майновому стані отримувача допомоги.

Отже, соціальна виплата надається тим людям, які не мають достатнього страхового стажу для отримання звичайних пенсійних нарахувань. Таке правило дозволяє забезпечити мінімальний рівень фінансової підтримки для людей, які не мають достатньо трудового досвіду.

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