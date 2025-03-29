Дізнайтеся, у яких випадках пенсіонери можуть вимагати перерахунок пенсії в Україні для підвищення її розміру.

Пенсіонери можуть звернутися до Пенсійного фонду з вимогою перерахувати свою пенсію в Україні, повідомляє Politeka.

За словами юристів, для цього існує кілька основних причин, серед яких підвищення зарплати, стажу або зміна прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсії в Україні часто відбувається у випадку, якщо пенсіонер продовжив працювати після виходу на відпочинок. Якщо новий дохід значно вищий за його попередній, особа може звернутися до Пенсійного фонду з проханням перерахувати виплати. Це можна робити кожні два роки, при умові що доходи зростають.

Ще одна підстава для перерахунку – підвищення прожиткового мінімуму. Такі пенсії переглядаються автоматично, причому пенсіонери, які не працюють, отримують підвищення відразу після зміни мінімуму, а тим, хто працює, перерахунок здійснюється після завершення трудової діяльності.

Також Пенсійний фонд може здійснити перерахунок, якщо людина надасть нові документи, які підтверджують його стаж або доходи, які раніше не були враховані. У разі наявності особливих заслуг чи почесних заслуг виплати також можуть бути переглянуті.

Призначення грошової підтримки у зв'язку із втратою годувальника або звернення учасників бойових дій є ще одними підставами для перерахунку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.