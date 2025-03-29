Пенсіонери можуть звернутися до Пенсійного фонду з вимогою перерахувати свою пенсію в Україні, повідомляє Politeka.

За словами юристів, для цього існує кілька основних причин, серед яких підвищення зарплати, стажу або зміна прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсії в Україні часто відбувається у випадку, якщо пенсіонер продовжив працювати після виходу на відпочинок. Якщо новий дохід значно вищий за його попередній, особа може звернутися до Пенсійного фонду з проханням перерахувати виплати. Це можна робити кожні два роки, при умові що доходи зростають.

Ще одна підстава для перерахунку – підвищення прожиткового мінімуму. Такі пенсії переглядаються автоматично, причому пенсіонери, які не працюють, отримують підвищення відразу після зміни мінімуму, а тим, хто працює, перерахунок здійснюється після завершення трудової діяльності.

гроші

Також Пенсійний фонд може здійснити перерахунок, якщо людина надасть нові документи, які підтверджують його стаж або доходи, які раніше не були враховані. У разі наявності особливих заслуг чи почесних заслуг виплати також можуть бути переглянуті.

Призначення грошової підтримки у зв'язку із втратою годувальника або звернення учасників бойових дій є ще одними підставами для перерахунку.

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