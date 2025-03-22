Синоптики попередили, що прогноз погоди в Києві та області на неділю, 23 березня 2025 року, зіпсує одна неприємна деталь.

В Укргідрометцентрі дали детальний прогноз погоди в Києві та області на 23 березня та попередили про небезпечні метеорологічні явища, повідомляє Політека.

Як обіцяє прогноз погоди, в неділю, 23 березня, коли відзначається Всесвітній день метеоролога, в Київській області буде хмарно з проясненнями, без жодних опадів.

Вітер очікується південно-східний швидкістю 7-12 метрів за секунду, вдень пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду, пише Політека.

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, через сильні пориви вітру в столиці та регіоні оголошено перший рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають, що такий вітер може ускладнити роботу комунальних підприємств, роботу енергетиків, будівельників, а також рух транспорту.

Також прогноз погоди на 23 березня передбачає, що температура повітря в Києві вночі становитиме +1+3 градуси, а вдень підніметься до +11+13 тепла. По області температура повітря коливатиметься вночі від -1 градуса морозу до +4 тепла, а вдень термометри показуватимуть до +9+14.

Синоптикиня Наталка Діденко також відзначила, що в неділю в столиці очікується рвучкий південно-східний вітер. Відбудеться незначне зниження температури, вона становитиме +10+12 тепла, тому варто одягатися тепліше. Істотних опадів не передбачається, але хмари на регіон набіжать.

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