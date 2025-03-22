Синоптики предупредили, что прогноз погоды в Киеве и области на воскресенье, 23 марта 2025 года, испортит одна неприятная деталь.

В Укргидрометцентре дали детальный прогноз погоды в Киеве и области на 23 марта и предупредили об опасных метеорологических явлениях, сообщает Политека.

Как обещает прогноз погоды, в воскресенье, 23 марта, когда отмечается Всемирный день метеоролога, в Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер ожидается юго-восточный скоростью 7-12 метров в секунду, днем ​​порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, пишет Политека.

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, из-за сильных порывов ветра в столице и регионе объявлен первый уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают, что такой ветер может усложнить работу коммунальных предприятий, работу энергетиков, строителей, а также движение транспорта.

Также прогноз погоды на 23 марта предусматривает, что температура воздуха в Киеве ночью будет +1+3 градуса, а днем ​​поднимется до +11+13 тепла. По области температура воздуха будет колебаться ночью от -1 градуса мороза до +4 тепла, а днем ​​термометры будут показываться до +9+14.

Синоптикиня Наталья Диденко также отметила, что в воскресенье в столице ожидается порывистый юго-восточный ветер. Произойдет незначительное понижение температуры, она будет составлять +10+12 тепла, поэтому стоит одеваться потеплее. Существенных осадков не ожидается, но облака на регион набегут.

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