Енергетики розповіли, в яких населених пунктах Київської області в неділю, 23 березня 2025 року, буде застосовано графіки відключення світла.

У неділю, 23 березня 2025 року, в низці громад Київської області будуть проводитися профілактичні та ремонтні роботи, через які застосують графіки відключення світла, пише Політека.

За даними ДТЕК, аварійні роботи 23 березня будуть проводитися на території Петрівської громади. Через це з 9:00 до 18:30 графіки відключення світла діятимуть в селищі Нові Петрівці по вулицях Лесі Українки, Соборна, Свято-Покровська, 1-го Травня та провулку 1-го Травня.

Також на неділю заплановано профілактичні роботи в електромережі в Обухівській міській громаді. З 9:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканців будинків на багатьох вулицях Обухова – повний список можна знайти на сайті міськради, повідомляє Політека.

Загалом по Україні зараз спостерігається тенденція зниження споживання електроенергії. Завдяки тому, що в більшості регіонів сонячна погода, побутові сонячні електростанції працюють максимально ефективно, відповідно, знижується навантаження на загальну електромережу.

При цьому енергетики відзначають, що українцям рекомендується планувати використання потужних електроприладів саме на денні години, із 10:00 до 16:00.

Про графіки відключення світла в Києві на 23 березня 2025 року поки не повідомлялося. Якщо в столиці чи по області буде запроваджено додаткові обмеження, про це ДТЕК повідомить окремо.

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