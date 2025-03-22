Навіть під час воєнного стану, деякі підприємства та організації мають право бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації в Україні, повідомляє Politeka.
Однак є законні підстави для ануляції такої броні, про що детальніше розповів юрист юридичної компанії «Приходько і партнери» Михайло Лобунько.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №76, відстрочка може бути скасована за кількома причинами:
закінчення строку дії;
звільнення військовозобов'язаного з органів державної влади, органів місцевого самоврядування або критично важливих підприємств, установ;
тимчасове припинення трудового договору з критичним підприємством або установою;
завершення виробництва товарів чи виконання робіт для ЗСУ;
втрата підприємством статусу критично важливого;
ліквідація органу державної влади чи іншої установи;
обґрунтоване подання керівника через портал "Дія";
невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності;
невідповідність військовозобов'язаного умовам, зазначеним у порядку;
звільнення священнослужителя за заявою ДЕСС про анулювання броні.
Ці особливості можуть призвести до скасування бронювання від мобілізації в Україні, що регулюється законодавчими нормами та процедурами через портал "Дія".
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Мобілізація в Україні: юрист пояснив, скільки ТЦК має часу на адмінстягнення.
Також Politeka писала, Мобілізація в Україні: про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.
Як повідомляла Politeka, Мобілізація в Україні: стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.