Під час мобілізації в Україні є випадки, коли бронювання може бути анульовано, дізнайтеся про підстави для скасування відстрочок.

Навіть під час воєнного стану, деякі підприємства та організації мають право бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації в Україні, повідомляє Politeka.

Однак є законні підстави для ануляції такої броні, про що детальніше розповів юрист юридичної компанії «Приходько і партнери» Михайло Лобунько.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №76, відстрочка може бути скасована за кількома причинами:

закінчення строку дії;

звільнення військовозобов'язаного з органів державної влади, органів місцевого самоврядування або критично важливих підприємств, установ;

тимчасове припинення трудового договору з критичним підприємством або установою;

завершення виробництва товарів чи виконання робіт для ЗСУ;

втрата підприємством статусу критично важливого;

ліквідація органу державної влади чи іншої установи;

обґрунтоване подання керівника через портал "Дія";

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності;

невідповідність військовозобов'язаного умовам, зазначеним у порядку;

звільнення священнослужителя за заявою ДЕСС про анулювання броні.

Ці особливості можуть призвести до скасування бронювання від мобілізації в Україні, що регулюється законодавчими нормами та процедурами через портал "Дія".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Мобілізація в Україні: юрист пояснив, скільки ТЦК має часу на адмінстягнення.

Також Politeka писала, Мобілізація в Україні: про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.

Як повідомляла Politeka, Мобілізація в Україні: стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.