Оренда на Київщині цього житла коштуватиме 6 тисяч гривень щомісяця, проте воно має свої особливості..

Оренда на Київщині пропонується на одну з найменших квартир, площею всього 15 квадратних метрів, вартість складає 6 тисяч гривень на місяць, повідомляє Politeka.net.

Оголошення з'явилося на порталі OLX.

Квартира розташована на 17 поверсі в Ірпені, Київська область. Оскільки площа дуже компактна, власник зазначив, що житло підходить лише для однієї людини.

Орендна пропозиція коштуватиме 6 тисяч гривень щомісяця. Квартира має стильний ремонт і є двоповерховою. На другому ярусі розташоване спальне місце з ортопедичним матрацом.

Обладнано кондиціонером-інвертором, який працює на обігрів при температурі до 25 градусів морозу та на охолодження, а також має холодильник, бойлер, пральну машину і індукційну плиту.

В помешканні є компактна кухня з робочою зоною, а також повноцінний санвузол.

Підкреслимо, на початок березня 2025 року середня оренда на Київщині за однокімнатну квартиру складає 12 178 гривень. В Києві ціни значно вищі – середня вартість знімання однокімнатної сягає 17 586 грн.

Ціни в містах-супутниках Києва варіюються в залежності від їхнього розташування щодо столиці та наявності зручного транспортного сполучення. Найвищі ціни на знімання житла спостерігаються у Вишневому, де однокімнатні коштують 10-12 тисяч грн.

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